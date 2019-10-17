Владелец автосервиса в Москве угрожал пистолетом не понравившемуся клиенту

Тренер, мастер спорта по боксу Сергей из Москвы приехал в кунцевский автосервис «Грифон» поменять масло в своем спортивном авто. И он уж точно не предполагал, что обычное бытовое обращение на станцию техобслуживания закончится для него угрозами убийством. Молодой человек не понравился своей медлительностью директору сервиса Александру. После нескольких минут словесной перепалки Сергей увидел направленный в свою сторону пистолет. Снова в этот салон Сергей отправился вместе со съемочной группой «360».

«Когда были угрозы от него и вот от второго там, в сервисе. Когда он в меня кинул стакан с кофе, кинул лейку с маслом, я достал из кармана вот так, даже не держал палец на курке, просто показал и сказал: „Сейчас я тебя положу!“» — говорит директор сервиса.

Источник фото: телеканал «360»

Как говорит Сергей, Александр не угрожал. Он просто достал пистолет и сказал: «Сейчас я тебя положу». На камерах наблюдения видно, как директор автосервиса просит Сергея уехать. Вероятно, делал он это в ультимативной и грубой форме, потому что Сергей закипел в ту же минуту. И да, кинул в Александра стакан с кофе, это четко видно на камерах. И вот здесь, наверное, можно было бы понять, почему директор выхватил пистолет. Но сделал он это намного позже.

Источник фото: телеканал «360»

«Провоцировать меня как профессионального спортсмена… Если человека неподготовленного ударить, он может упасть, удариться затылком. Меня скрутят, увезут в участок, и я сяду. Мне этого не нужно, я сдержанный, я себя умею контролировать. Человек подошел один раз — я его еще раз послал в сторону отойти. Не надо меня провоцировать. Человек возвращается еще раз. Уже достает пистолет на уровне груди и говорит: „Я прострелю тебе голову“. Я говорю — „Стреляй“. После чего вы плюнули в машину, пнули по машине, есть царапины, это зафиксировал участковый. И я считаю, что вы должны понести ответственность за свои действия», — говорит клиент автосервиса Сергей.

Источник фото: телеканал «360»

Александр выгонял своего клиента за якобы медлительность, что даже просто по-человечески недопустимо. Сергей вспылил и кинул стаканом в дерзкого директора сервиса. Это тоже некорректно. Но в этот момент конфликт и был, по сути, исчерпан. Для всех, кроме Александра. Почему-то мужчина посчитал необходимым угрожать убийством. Видимо, забыв, что травматическое оружие предназначено не для угроз, а для самообороны, в условиях, когда жизнь подвергается опасности.

Корреспондент «360» задал вопросы владельцу автосервиса:

— Александр, вот ответьте, это стоило того, чтобы достать пистолет?

— Он успокоился моментально. Надо было достать еще раньше.

— Вы часто достаете оружие?

— Нет, у меня его даже с собой нет.

— Сколько лет вы носите с собой пистолет?

— 10 наверное.

— 10? И ни разу не доставали?

— Нет!

— И это тот самый конфликт, который спровоцировал то, что вы достали пистолет?

— Да!

Как оказалось, Александр — бывший военный. Участвовал в конфликте в Афганистане. Пистолет — не единственное личное оружие. Дома у Александра — охотничье ружье, из которого, он, по его словам, ни разу не стрелял. В общем, прослеживается особенная любовь к оружию в любых проявлениях. В этих обстоятельствах можно предположить, что Сергей еще легко отделался.

«На видеозаписи все четко видно. Как он доставал, куда он направлял пистолет и зачем он это делал и так далее. И потом второй момент — он говорит, что он пытался уйти от конфликта. Там было две видеозаписи. Сначала в боксе самом, потом на улице. Если он хотел уйти от конфликта, зачем он выходил на улицу с пистолетом?» — говорит адвокат Искандер Фахретдинов.

Сергей готовит документы в суд и планирует добиться компенсации за поцарапанный дорогой спортивный автомобиль.

Источник фото: телеканал «360»

«Почему я должен ходить на работу, зарабатывать деньги и потом из-за неправомерных действий данного лица тратить свои деньги, которые я могу потратить на мать, на родных, на близких?» — делится Сергей.

И пока Сергей готовится решать спор в правовом поле, автосервис продолжает работать и принимать новых клиентов.