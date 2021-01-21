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    21 января 2021, 13:57

    Владелец автодилера «Рольф» передумал продавать бизнес

    Екатерина Шамина

    Представители автодилера «Рольф» прекратили переговоры по продаже собственного бизнеса. Решение об отказе продавать компанию приняли на фоне коронакризиса.
    Владелец автодилера «Рольф» передумал продавать бизнес

    «Тема с продажей закрыта. У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт лист составил порядка 10 партнеров. В большей степени не российские компании», — рассказала ТАСС гендиректор компании Светлана Виноградова.

    Виноградова отметила, что решение об отказе продавать компанию было принято в марте прошлого года, когда мир столкнулся с кризисом, вызванном коронавирусом. Она уточнила, что речь идет не о временной приостановке переговоров, а о полном закрытии темы с продажей автодилера.

    Переговоры, по словам Виноградовой, не успели войти в стадию обсуждения цены продажи.

    Намерение продать компанию «Рольф» заявил владелец Владимир Петров в ноябре 2019 года. В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Летом Петров покинул Россию. Как сообщало агентство Ura.ru, его объявили в международный розыск.