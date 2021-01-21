Владелец автодилера «Рольф» передумал продавать бизнес

Представители автодилера «Рольф» прекратили переговоры по продаже собственного бизнеса. Решение об отказе продавать компанию приняли на фоне коронакризиса.

«Тема с продажей закрыта. У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт лист составил порядка 10 партнеров. В большей степени не российские компании», — рассказала ТАСС гендиректор компании Светлана Виноградова.

Виноградова отметила, что решение об отказе продавать компанию было принято в марте прошлого года, когда мир столкнулся с кризисом, вызванном коронавирусом. Она уточнила, что речь идет не о временной приостановке переговоров, а о полном закрытии темы с продажей автодилера.

Переговоры, по словам Виноградовой, не успели войти в стадию обсуждения цены продажи.

Намерение продать компанию «Рольф» заявил владелец Владимир Петров в ноябре 2019 года. В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Летом Петров покинул Россию. Как сообщало агентство Ura.ru, его объявили в международный розыск.