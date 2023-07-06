Общество 06 июля 2023, 15:40 Владелец агентства Bestate Бунегина: супруги рискуют лишиться ипотечной недвижимости, если один их них станет банкротом

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Супруги рискуют лишиться ипотечной недвижимости, если кого-то из них признали банкротом. Об этом РИА «Новости» рассказала владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.

Если имущество было нажито в браке, то кредитор может претендовать на ипотечное жилье, написали «Дни.ру».

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Как отметил советник, руководитель практики недвижимости и строительства адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамази Мстоян, ипотечное жилье в случае банкротства одного из супругов не заберут лишь тогда, когда второй супруг не имеет просрочек по платежам.