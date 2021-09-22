Владеющих оружием студентов предложили регулярно проверять у психологов

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой ввести психологический мониторинг студентов вузов и учащихся средне-специальных учебных заведений, у которых есть оружие. Он направил письмо с предложением главе МВД Владимиру Колокольцеву. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

Общественник в своем обращении отметил, что студенты из-за возраста испытывают многочисленные психологические нагрузки, которые связаны с взрослением, личными отношениями, определением своего места в мире.

По его мнению, далеко не все молодые люди могут сами справляться с данными нагрузками и контролировать эмоциональное состояние.

Курдесов подчеркнул, что, если у таких учащихся есть оружие и есть невыявленные психологические проблемы, это может закончиться трагедией.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания системы психологического мониторинга учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые имеют оружие, а именно введение ежеквартальных проверок у психолога», — написал он.

Он добавил, что специалист при выявлении психологического расстройства будет оперативно сообщать о проблемах в органы правопорядка и заявлять о необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием.

Утром 20 сентября в ПГНИУ в Перми произошла стрельба. Один из учащихся убил шесть человек, еще несколько десятков ранил. По последней информации, в больницах находятся 43 человека, включая самого стрелка.