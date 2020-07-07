Влад Лисовец рассказал, как мужчинам не выглядеть на пляже глупо

Ситуация с коронавирусной инфекцией потихоньку сходит на нет, и россияне отправляются на отдых к морю. Если женщины всегда знают, что надеть, то перед мужчинами зачастую встает вопрос: какие купальные костюмы в этом сезоне в тренде?

По словам стилиста, многие представители сильного пола стесняются своего тела и «косых взглядов» окружающих, так как как они не готовы к пляжному сезону, ибо не следили за своим телом.

Лисовец рассказал, что мода на мужские купальники практически никогда не меняется — это шорты разной длины и цветов. Но подбирать их стоит, исходя из особенностей вашей фигуры.

«Не совсем правильно ходить на пляже в длинных шортах до колена. Это стало очень популярным. Мужчина в больших шортах-парашютах до колена выглядит крайне странно. Шорты должны быть нормальной длины. Где-то до середины бедра или чуть выше, широкие, не облегающие. Все зависит от фигуры, Главное, чтобы плавки не выглядели странно», — поделился модный стилист.

Он считает, что выглядит крайне странно, когда мужчина плавает в море в шортах до колена или ниже.