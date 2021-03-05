Влад Лисовец назвал самый трендовый материал для одежды в 2021 году

Российский стилист Владислав Лисовец в беседе с ИА Nаtiоn Nеws рассказал, вещи из какого материала в гардеробе женщины являются самыми трендовыми в этом году.

По его словам, экокожа очень актуальна в этом сезоне. Эксперт посоветовал приобрести брюки, рубашку или юбку из этого материала. Кроме этого, сейчас в моде плащи ниже колена из искусственной кожи в сочетании с казаками или сапогами с острым носом, написал сайт «Дни.ру».

По словам Лисовца, в образ можно добавить акцент, надев солнцезащитные очки большого размера.