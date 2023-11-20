Общество 20 ноября 2023, 15:36 «Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон» «Вкусвилл» объявил о покупке сети кафе «Андерсон» РИА «Новости»

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Ретейлер «Вкусвилл» приобрел бренд и ключевые активы сети кафе «Андерсон». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Друзья, мы приобрели бренд „Андерсон“. Он наш давний партнер, мы поставили на полки продукцию из кондитерского производства еще в 2018 году. Вы наверняка слышали о легендарном фисташковом рулете с малиной», — указали во «Вкусвилле».

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В компании подчеркнули, что после приобретения близкие по духу бренды продолжат развиваться совместно, чтобы покупатели могли вкусно и качественно питаться вне дома.

В пресс-службе «Вкусвилла» объяснили ТАСС, что «Андерсон» продолжит работу в действующих локациях под собственным брендом. Сеть кафе останется отдельным проектом с самостоятельным управлением и командой.

Точки сети «Андерсон» в настоящее время работают по франчайзингу в Москве, Московской области, Воронеже, Нижнем Новгороде, Тюмени, Архангельске и Краснодаре, а также в Казахстане.

Представитель «Вкусвилла» Евгений Римский подчеркнул, что приобретение «Андерсона» поможет ретейлеру укрепить позиции в сфере общественного питания.