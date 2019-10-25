Вкусное, полезное, свое. В Чехове прошел праздник сельского хозяйства

Любимый сыр Наполеона и другая самая полезная и, главное, вкусная еда — в городском округе Чехов прошла ярмарка, она же и праздник сельского хозяйства. Главными героями стали местные фермеры, а самым ходовым товаром — их же разнообразная продукция.

Десятки видов сыра, хлеб, молоко — все только самое свежее. В Чехове отметили день сельского хозяйства. И главные герои этого праздника — сами фермеры. Здесь они делятся друг с другом опытом и, конечно же, знакомят с продукцией будущих покупателей. Порой ассортимент не уступает лучшим магазинам Москвы. Заполнив внутренний рынок, производители добрались и до столицы.

«Среди нашей продукции — козий сыр с плесенью. Есть и любимый сыр Наполеона. Вообще мы производим более 50 наименований сыров», — Светлана Сулейманова, рассказала генеральный директор КФХ Сулейманова.

Источник фото: телеканал «360»

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Среди дегустаторов оказалась и глава Чехова Марина Кононова. Она с местными производителями знакома хорошо. В городском округе действует пять крупных предприятий и более двадцати ферм. С личными подсобными хозяйствами здесь там тоже все хорошо — их уже больше 35 тысяч.

«Это и животноводство, и пчеловодство, и птицеводство, и даже рыбу разводят. Сейчас мы стали частью и замечательного подмосковного сырного кластера. Есть у нас наши номинанты-сыровары. Это говорит о том, что возрождается и развивается сельское хозяйство. Мы надеемся, что лет через пять достигнем серьезных результатов», — отметила глава городского округа Чехов Марина Кононова.

Источник фото: телеканал «360»

Самых успешных и хозяйственных в этот вечер ждали награды от губернатора Московской области. А потом начался настоящий праздник. Хотя для местных фермеров и аграриев он, как будто бы, и не кончался: хозяйства расширяются, растут и показатели. С начала года в городском округе произвели около 13 тысяч тонн молока. И такой подъем наблюдается во всех отраслях.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы работаем четыре года, и первые варки нашего сыра прошли в ноябре 2015-го. С тех пор мы стабильно расширяем наш ассортимент и увеличиваем количество. Растем и в качестве. Если начинали мы лишь с одного вида сыра, то сейчас у нас уже около десяти разных позиций. Это и сыры с мытой коркой, и с белой плесенью. Рынки сбыта мы тоже стараемся расширять, и работаем в основном с торговыми сетями», — сообщила генеральный директор сыроварни DeFamille Галина Блажко.

Источник фото: телеканал «360»

Праздник сельского хозяйства продлился до самого вечера и, по предварительным данным, собрал около тысячи гостей. И многие из них не просто стали покупателями, но и нашли для себя нового, местного, и, главное, вкусного производителя.