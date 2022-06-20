Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» начнет продажи бургера «Биг тейсти» из меню ушедшего из России McDonald’s под названием «Биг спешл». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Первые продажи бургера по старому рецепту, но с новым названием начнутся в ресторанах Москвы и Московской области с 25 июня.

Кроме того, в компании сейчас разрабатывают новые рецепты «Биг мака» и мягкого мороженого «Макфлурри».

Сеть «Вкусно — и точка» начала работать в России с 12 июня. Первые 14 ресторанов открылись в Москве и Московской области. Новая компания сменила ушедшую их России американскую корпорацию McDonald’s, которая продала свой бизнес с возможностью обратного выкупа в ближайшие 15 лет.

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор подчеркнул, что в ближайшие несколько лет намерен увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи по всей России.