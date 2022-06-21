Еще 30 ресторанов преемника McDonald’s — «Вкусно — и точка» — откроется на этой неделе в России. Речь идет о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причем 14 начнет работать в регионе уже 22 июня. Об этом сообщили в компании РИА «Новости».

«Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят работу 14 предприятий сети „Вкусно — и точка“. Они будут открыты для посещения с 10:30», — заявили представители компании.

В пресс-службе добавили, что еще 16 точек откроется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 24 и 26 июня. В частности, речь о ресторанах в поселках Шушары, Ольгино, а также городах Выборг, Кингисепп и Колпино.

Компания подчеркнула, что это будут первые корпоративные рестораны сети «Вкусно — и точка» вне Москвы и области. При этом в прошедшие выходные в ряде регионов страны открылись франчайзинговые рестораны сети. В частности, в Казани, Новосибирске, Уфе.

Американская корпорация McDonald’s приостановила работу в России в середине марта. Позже она решила продать российскую часть бизнеса. Покупателем оказался предприниматель Александр Говор, он будет управлять ресторанами под новым брендом «Вкусно — и точка». Первые рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Москве и Подмосковье 12 июня.