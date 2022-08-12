Сеть кафе «Вкусно — и точка» решила зарегистрировать дополнительное название для иностранных посетителей, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, предприятие также обратилось в Роспатент, чтобы зарегистрировать название новой колы.

Заявку на регистрацию новинок подали еще в июле, сообщил канал. Сеть бывших ресторанов «Макдоналдс» могут назвать Tasty. And That’s It («Вкусно — и все»).

Новая кола будет называться «Кола — и точка». Недавно открытые «Маккафе» планируют назвать «Кофе — и точка». Издание отметило, что руководство компании также попросило зарегистрировать торговые знаки «Авто — и точка», «Доставка — и точка» и «Комбо — и точка».

По словам генерального директора компании Олега Пароева, когда откроются все точки сети, «Вкусно — и точка» запустит собственную доставку. Он предположил, что это может случиться в конце августа или в начале сентября.

Высказался Пароев и о подорожании меню ресторана. Это связано со стоимостью закупки продуктов, объяснил он. По его словам, в сети никогда не было и не будет алкогольных напитков.