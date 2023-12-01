Общество 01 декабря 2023, 17:14 «Вкусно — и точка» не будет менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s Сеть «Вкусно — и точка» отказалась менять рецептуру бургеров Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» не планирует менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

«При выборе рецептуры блюд мы в первую очередь ориентируемся на вкусы потребителей. Если исследования покажут, что что-то нужно поменять, мы это сделаем», — ответили во «Вкусно — и точка».

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Представители компании добавили, что ориентируются на исследования, предлагая посетителям новинки.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что McDonald’s решил — с него хватит сухих котлет и мягких булочек. Котлеты для «Биг Мака» собираются делать меньше, чтобы они лучше прожаривались, а сыр, салат и соленые огурцы использовать «более свежими». Изменения начались с сети в США.

Ранее гамбургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на три-семь рублей. В сетях фастфуда KFC и Rostic’s прайс остался прежним, а в «Бургер Кинг» некоторые позиции подешевели.