14 января 2023, 05:54
ВКС России отправили гуманитарную помощь детям-сиротам в Донбассе — СМИ
«Известия»: ВКС России направили в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей-сирот
Воздушно-космические силы России в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» при поддержке неравнодушных граждан страны отправили в Донбасс очередную колонну с гуманитарным грузом для детей-сирот. Об этом сообщили «Известия».
«Личный состав девятой дивизии противоракетной обороны совместно с неравнодушными гражданами Москвы, Санкт-Петербурга, областей и регионов страны отправляют очередную колонну помощи жителям Донбасса. В первую очередь эта помощь пойдет детям-сиротам, в детские дома и больницы», — сообщил заместитель командира дивизии полковник Сергей Морзавицкий.
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Военные в ходе акции провели митинг и торжественно проводили в добрый путь колонну грузовиков с гуманитарной помощью для детей. Старший в колонне Константин Фролов поблагодарил всех, кто помогает в доставке грузов на пострадавшие территории.
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«Дети, они не могут сами попросить о помощи, и мы не будем ждать, когда нас попросят, мы будем просто приезжать и помогать», — заявил Фролов.
Волонтеры из Балашихи объединились в движение «Команда добра», чтобы помочь военнослужащим в зоне СВО. Вместе добровольцы собрали три партии груза, часть которого уже отправилась на фронт.
Донбасс
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