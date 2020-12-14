ВКС России назвали число обнаруженных у границ разведсамолетов

«Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолётов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году», — заявили в военном ведомстве.

РТВ в этому году засекли и сопроводили более 2 миллионов воздушных объектов.

Радиотехнические войска работают с помощью радиолокационных станций. РТВ отвечают за разведку средств воздушно-космического нападения противника. Они докладывают о воздушной обстановке командованию Вооруженных сил РФ, а также сообщают информацию в пункты управления зенитных ракетных войск, авиации и радиоэлектронной борьбы.

В начале декабря стало известно, что российский истребитель МиГ-31 перехватил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над нейтральными водами Берингова моря. Иностранный борт направлялся к российским границам.