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    14 декабря 2020, 07:28

    ВКС России назвали число обнаруженных у границ разведсамолетов

    Наза Салех Захи

    Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ обнаружили на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков у границ России в 2020 году, чем в 2019-м. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    «Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолётов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году», — заявили в военном ведомстве.

    РТВ в этому году засекли и сопроводили более 2 миллионов воздушных объектов.

    Радиотехнические войска работают с помощью радиолокационных станций. РТВ отвечают за разведку средств воздушно-космического нападения противника. Они докладывают о воздушной обстановке командованию Вооруженных сил РФ, а также сообщают информацию в пункты управления зенитных ракетных войск, авиации и радиоэлектронной борьбы.

    В начале декабря стало известно, что российский истребитель МиГ-31 перехватил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над нейтральными водами Берингова моря. Иностранный борт направлялся к российским границам.