Общество 19 февраля 2023, 01:19 ВКС России и предприятия Роскосмоса направили более 300 тонн гумпомощи на Донбасс ВКС России и Роскосмос отправили колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

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Воздушно-космические силы России совместно с предприятиями Роскосмоса организовали поставку гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры отправки гуманитарного груза в Telegram-канале.

«ВКС и организации оборонно-промышленного комплекса корпорации „Роскосмос“ с неравнодушными гражданами России приняли участие в очередной гуманитарной акции, чтобы поддержать жителей ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении.

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Церемония отправки груза состоялась на территории одного из подразделений объединения ВКС. Военные автомобили доставят более 300 тонн грузов.

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Свыше 50 автомобилей уже выехали в ЛНР и ДНР. Жителям регионов привезут цифровую и бытовую технику, радиаторы и обогреватели, продукты питания, лекарства, детские вещи и другие предметы гуманитарного груза.

Жители Подмосковья собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. В ней кроме полезных вещей, были детские письма. Всего будет направлено около 100 килограммов гумпомощи.