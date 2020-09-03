«ВКонтакте» защитит пользователей от Шуфутинского и призывов «перевернуть календарь»

Любое упоминание песни Михаила Шуфутинского про 3 сентября во «ВКонтакте» будут помечать специальным предупреждением в этот четверг. Разработчики решили оградить пользователей от изрядно надоевших за несколько лет шуток.

«„ВКонтакте“ объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского: в умной ленте новостей все записи со строчками из нее будут отмечены специальным предупреждением», — говорится в пресс-релизе команды «ВКонтакте».

В сервисе «Клипы» сегодня создали хештег #не3сентября. Соцсеть призвала добавлять его к постам, которые не связаны с песней Шуфутинского. Так пользователи смогут искать нужные им видео, не натыкаясь постоянно на однообразные шутки.

Сам Шуфутинский с иронией относится к тому, что его песня несколько лет назад стала мемом. Певец пообещал вечером 3 сентября выйти в прямой эфир в соцсети и исполнить для своих поклонников свою нетленку. Он уже запостил в Instagram видео, в котором припев этой песни звучит в новой аранжировке.