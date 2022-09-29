«ВКонтакте» запустит новую функцию: публикация клипов в веб-версии | 360°

Общество 29 сентября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «ВКонтакте» запустит новую функцию: публикация клипов в веб-версии «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Пользователи «ВКонтакте» теперь смогут загружать короткие вертикальные ролики на платформу «VK Клипов» напрямую с компьютеров и ноутбуков. Причем сделать это можно будет в высоком разрешении Full HD с поддержкой 60 FPS.

Создатели обещают, что удобство новой функции оценят как начинающие клиперы, так и опытные креаторы. Раньше пользователям приходилось работать в два этапа: сначала отправлять готовые видео на смартфон, а затем загружать их в «VK Клипы». Теперь же процесс публикации стал проще.

Реклама

Чтобы загрузить ролик, нужно нажать на кнопку «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии «ВКонтакте» для компьютера. Как и в мобильном приложении «VK Клипы», пользователи сайта могут публиковать видео до трех минут. Причем автором видео может выступать как личная страница, так и сообщество.

Реклама

«Сервис коротких вертикальных роликов „VK Клипы“ ежедневно набирает более 688 миллионов просмотров. Чтобы наши пользователи смотрели качественный разнообразный контент, нам важно постоянно улучшать возможности продукта и продолжать активно поддерживать авторов, это абсолютный приоритет для платформы», — отметила СЕО «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Клипов» Марина Краснова.

Она обратила внимание, что загрузка коротких вертикальных роликов в «VK Клипы» напрямую с компьютера сделает работу пользователей соцсети гораздо комфортнее.

«Теперь каждый пользователь „ВКонтакте“ сможет создавать и загружать ролики удобным для себя способом. Особенно это актуально для тех, кто не имеет возможности публиковать клипы с телефона», — уточнила Марина Краснова.

Загрузка видео в «VK Клипы» через веб-версию «ВКонтакте» станет доступна пользователям в течение недели.

0 0 0 0 0 0