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    04 ноября 2020, 11:29

    «ВКонтакте» запустит проект по борьбе с оскорблениями

    Дарья Морозова

    Социальная сеть «ВКонтакте» в День народного единства запустит эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях. Об этом сообщили «Новости ВКонтакте».
    «ВКонтакте» запустит проект по борьбе с оскорблениями

    Проект включает в себя две функции, которые должны помочь уменьшить количество негативных комментариев и травли в соцсетях.

    Во-первых, администраторы сообществ смогут включить специальный фильтр по враждебным высказываниям. Нейросеть начнет удалять комментарии, в которых содержатся угрозы. При этом администратор сможет просмотреть удаленные высказывания и, при необходимости, их восстановить.

    Вторая функция будет доступна для всех пользователей. Соцсеть будет распознавать комментарии, в которых содержится нечто оскорбительное и предложит автору не публиковать высказывание. В прошлом году похожий эксперимент уменьшил количество негативных комментариев на 36%. В этом году нейросеть сможет распознавать большее количество оскорблений. Например, агрессию на почве национального, религиозного и других принципов.

    При выборе жалобы на публикацию также появится пункт «Враждебное высказывание».

    По итогам теста администрация «ВКонтакте» примет решение о введении этих функций на постоянной основе.