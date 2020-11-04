«ВКонтакте» запустит проект по борьбе с оскорблениями

Проект включает в себя две функции, которые должны помочь уменьшить количество негативных комментариев и травли в соцсетях.

Во-первых, администраторы сообществ смогут включить специальный фильтр по враждебным высказываниям. Нейросеть начнет удалять комментарии, в которых содержатся угрозы. При этом администратор сможет просмотреть удаленные высказывания и, при необходимости, их восстановить.

Вторая функция будет доступна для всех пользователей. Соцсеть будет распознавать комментарии, в которых содержится нечто оскорбительное и предложит автору не публиковать высказывание. В прошлом году похожий эксперимент уменьшил количество негативных комментариев на 36%. В этом году нейросеть сможет распознавать большее количество оскорблений. Например, агрессию на почве национального, религиозного и других принципов.

При выборе жалобы на публикацию также появится пункт «Враждебное высказывание».

По итогам теста администрация «ВКонтакте» примет решение о введении этих функций на постоянной основе.