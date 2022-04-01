«ВКонтакте» запустит новый алгоритм музыкальных рекомендаций

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит новый алгоритм рекомендаций в сервисе «VK Музыка», который будет подстраиваться под персональные предпочтения пользователей. Об этом сообщила пресс-служба «ВК».

Алгоритм создаст подборку «Слушайте друг друга», в которую войдет более 100 миллионов плейлистов от пользователей с похожими предпочтениями.

«Алгоритм непрерывно анализирует прослушанные пользователем треки, появление новых песен, плейлистов от сообществ, друзей и других слушателей „VK Музыки“, совпадения по жанрам, артистам и еще тысячи разных факторов», — сообщила «ВКонтакте».

Также «VK Музыка» проводит активную рекламную кампанию с использованием наружной рекламы и ТВ-роликов в 14 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

«Алгоритм поможет пользователю выбрать релевантный плейлист и покажет совпадения по интересу», — рассказал директор по музыкальным сервисам VK Андрей Законов.

Ежемесячно сервисом «VK Музыка» пользуются десятки миллионов людей.