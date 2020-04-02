«ВКонтакте» запустили новостную ленту без коронавируса

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новостную ленту по хештегу #лучшедома. В ней не будет информации о коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба соцсети, там будет только познавательный и развлекательный контент: трансляции концертов и других культурных событий, разнообразные идеи для досуга на самоизоляции, флешмобы и конкурсы.

«Новостей про пандемию сейчас очень много. За ними важно следить, чтобы понимать всю серьезность ситуации и знать, какие меры принимаются для защиты людей. Но не менее важно и переключаться: чтобы снять психологическое давление, поднять себе настроение и пополнить запас сил», — рассказал руководитель направления потребления контента и рекомендаций Андрей Якушев.

Соцсеть «Одноклассники» запустила акцию «Вместе против вируса». В ней пользователь могут украсить свою аватарку надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем и отправлять тематические подарки. По данным ресурса, этим уже воспользовались более трех миллионов человек, в том числе актер Гоша Куценко, певицы Катя IOWA и Бьянка.

Ранее платформа YouTube начала зачищать ролики с фейковой информацией о коронавирусе. Часть видео с ложью, которая сеет панику, уже убрали.