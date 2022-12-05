Общество 05 декабря 2022, 17:43 «ВКонтакте» запустила собственный благотворительный сервис с проверенными фондами Соцсеть «ВКонтакте» запустила благотворительный сервис «Добрые дела» "ВКонтакте"

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный благотворительный сервис «Добрые дела» с подпиской на пожертвования и проверенными фондами. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Система дает возможность инициировать собственный сбор средств или поддержать благотворительные фонды. Это поможет привлечь к проблеме большее количество людей.

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Также доступен список проверенных фондов. Среди них — «WWF России», «Ночлежка», «Подари жизнь», «Обнаженные сердца» и другие. Подать заявку на участие может любой фонд, действующий на территории России.

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Руководитель благотворительных проектов «ВКонтакте» Екатерина Кочнева добавила, что пользователи могут быть уверены в том, что их деньги попадут в проверенные руки и будут использованы с максимальной пользой.

«Нам важно прививать пользователям культуру добрых дел, рассказывать о благотворительности открыто, предлагая им для этого честные условия», — отметила она.

Кроме разовых переводов, пользователи «ВКонтакте» могут оформить подписку на регулярные платежи и делиться историей пожертвования на своей странице, в историях и стене.

Если нет желания разглашать информацию о сделанном пожертвовании, то достаточно просто нажать соответствующую галочку.