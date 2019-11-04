«ВКонтакте» запустила пробный алгоритм против буллинга

Пока эксперимент продлится только сутки — в День народного единства, 4 ноября. Разработчики надеются, что так удастся не допустить оскорбительных высказываний в комментариях, а также предотвратить травлю по национальному признаку.

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«Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики», — объяснили в администрации «ВКонтакте».

По результатам эксперимента команда «ВКонтакте» сделает выводы — эффективно ли справилась автоматика со снижением негатива в переписках. Впрочем, осталась доступна и функция жалобы модераторам: достаточно нажать на кнопку «пожаловаться». Кроме того, осталась доступной возможность отправить несдержанного собеседника в черный список.