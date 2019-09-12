«ВКонтакте» запустила новое приложение для знакомств Lovina

«Lovina — это живое общение и безопасные знакомства. Видеозвонки и видеоистории помогут узнать собеседника лучше, увидеть мимику, услышать интонации. Как при личной встрече», — сказано в официальной группе приложения.

«ВКонтакте» анонсировала новое приложение для знакомств Подробнее

Приложение работает на базе социальной сети «ВКонтакте». В нем доступно несколько вариантов общения между пользователями. Самый стандартный способ — чат. Он пропадает спустя 48 часов после начала переписки, если за это время ни один из собеседников не отправил другому видеоисторию или видеозвонок.

Другой способ — карусель звонков — позволяет пообщаться со случайными собеседниками. Время видеозвонков ограничено, но диалог всегда можно продолжить, если между пользователями возникла симпатия.

Кроме того, в приложении есть функция под названием «зелье любви». Она позволяет посмотреть список тех пользователей, которым понравился профиль пользователя. «Зелье любви» доступно не для всех — чтобы начать им пользоваться, его нужно приобрести. Одна неделя пользования функцией обойдется в 299 рублей, шесть месяцев — в 1290 рублей, а пожизненная разблокировка — 4990 рублей.