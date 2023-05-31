Общество 31 мая 2023, 23:29 VK запустила акцию «День защиты детей в интернете» Опрос VK показал, сколько детей в России подвергались травле в интернете Freepik

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Соцсеть VK в преддверии 1 июня проводит ежегодную социальную кампанию «День защиты детей в интернете». Проведенный недавно опрос показал, что более 10% детей сталкивались с кибербуллингом.

«ВКонтакте» в этот раз поддерживает детей-блогеров. Речь идет о тех, кто активно публикует творческий контент в соцсетях: делает креативные иллюстрации, видео или фото, пишет музыку или тексты. Экспертами акции стали психологи программы «Травли NET». Хэштег проекта — #безопаснодетям.

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Перед Днем защиты детей «VK Добро» и проект платформы «Дети Mail.ru» провели опрос на тему того, как школьники ведут свои блоги и как их в этом поддерживают родители. Исследование показало, что у 55% маленьких россиян есть аккаунты в социальных сетях. При этом большинство пап и мам (70%) подписаны на них.

Дети чаще всего делятся в Сети своими фото и видео (31%), также они выкладывают творческий контент (19%). Эксперты выяснили, что большинство подвергшихся интернет-травле рассказали об этом своим родителям. Так заявили 56% взрослых.

Еще четверть мам и пап всегда интересуются тем, как на посты ребенка реагируют другие пользователи. При этом 19% опрошенных взрослых сами мониторят комментарии под публикациями.

Каждый пятый (22%) несовершеннолетний сталкивался с кибербуллингом больше одного раза, а каждый десятый (11%) лишь однажды. Известно, что 38% респондентов поддержали своего ребенка в ситуации травли и подсказали, как лучше действовать.

«VK уже пять лет занимается изучением темы кибербуллинга, и за этот период заметно изменилось отношение взрослых к проблеме детской травли», — рассказала директор социальных проектов VK и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом» Александра Бабкина.

По ее словам, исследования 2019 года показали, что 76 детей не говорили о травле в интернете своими родителям.

«Сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями. Такие изменения показывают, что общество стало серьезнее относится к проблеме, а родители внимательнее прислушиваться к детям, не говоря „ничего страшного“ о травле в Сети», — отметила она.

Представители «ВКонтакте» подчеркнули, что безопасность детей на платформе является приоритетом для них. У VK есть голосовой помощник Маруся, который ограждает ребенка от нежелательной информации.

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