«ВКонтакте» заблокировала 142 группы за травлю и призывы к насилию
На прошлой неделе социальная сеть обновила пользовательское соглашение, сообщали «Известия». «ВКонтакте» решила бороться «с призывами преследовать или унижать людей».
Неделю спустя соцсеть пояснила, что не банит за шутки и выражение мнения, в том числе «за употребление в речи обидных слов». И привела примеры блокировок.
Под блокировку попадают те пользователи и группы, «кто явно пропагандирует идею, что представители какой-то социальной группы заслуживают, чтобы над ними издевались, их изолировали, избивали, уничтожали или сравнивали с грязью», пояснили в пресс-службе соцсети.
Речь здесь не о неосторожном слове, а о сообществах и профилях, которые используются для распространения хейтспичапресс-служба «ВКонтакте»
Соцсеть банит и за другие грубые нарушения своих правил — от спама до призывов к суициду.