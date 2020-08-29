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    29 августа 2020, 00:38

    «ВКонтакте» заблокировала 142 группы за травлю и призывы к насилию

    Кирилл Фролов

    Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала 142 паблика за травлю и призывы к насилию. В большинстве случаев (120 групп) речь шла о травле уроженцев стран Средней Азии.
    «ВКонтакте» заблокировала 142 группы за травлю и призывы к насилию

    На прошлой неделе социальная сеть обновила пользовательское соглашение, сообщали «Известия». «ВКонтакте» решила бороться «с призывами преследовать или унижать людей».

    Неделю спустя соцсеть пояснила, что не банит за шутки и выражение мнения, в том числе «за употребление в речи обидных слов». И привела примеры блокировок.

    «ВКонтакте» заблокировала 142 группы за травлю и призывы к насилию | Изображение 1
    Источник фото: администрация «ВКонтакте»

    Под блокировку попадают те пользователи и группы, «кто явно пропагандирует идею, что представители какой-то социальной группы заслуживают, чтобы над ними издевались, их изолировали, избивали, уничтожали или сравнивали с грязью», пояснили в пресс-службе соцсети.

    Речь здесь не о неосторожном слове, а о сообществах и профилях, которые используются для распространения хейтспича

    пресс-служба «ВКонтакте»

    Соцсеть банит и за другие грубые нарушения своих правил — от спама до призывов к суициду.

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