«ВКонтакте» заблокировала 142 группы за травлю и призывы к насилию

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала 142 паблика за травлю и призывы к насилию. В большинстве случаев (120 групп) речь шла о травле уроженцев стран Средней Азии.

На прошлой неделе социальная сеть обновила пользовательское соглашение, сообщали «Известия». «ВКонтакте» решила бороться «с призывами преследовать или унижать людей».

Неделю спустя соцсеть пояснила, что не банит за шутки и выражение мнения, в том числе «за употребление в речи обидных слов». И привела примеры блокировок.

Источник фото: администрация «ВКонтакте»

Под блокировку попадают те пользователи и группы, «кто явно пропагандирует идею, что представители какой-то социальной группы заслуживают, чтобы над ними издевались, их изолировали, избивали, уничтожали или сравнивали с грязью», пояснили в пресс-службе соцсети.

Речь здесь не о неосторожном слове, а о сообществах и профилях, которые используются для распространения хейтспича пресс-служба «ВКонтакте»

Соцсеть банит и за другие грубые нарушения своих правил — от спама до призывов к суициду.