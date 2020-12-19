«ВКонтакте» восстановили после сбоя

Днем в субботу у российской социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой. В пресс-службе рассказали «360», что на данный момент работа сайта и приложения оперативно восстановлена.

«У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу», — сообщили в пресс-службе соцсети.

В основном проблему с открытием сайта испытывали российские пользователи из европейской части страны. На неполадки пожаловались почти три тысячи человек. Кроме того, многие не могли отправить сообщение. Это не первый крупный сбой за неделю в социальных сетях. Ранее крупные неполадки возникли у WhatsApp, YouTube и Telegram.

Несколько дней назад десктопная версия «ВКонтакте» сменила дизайн. Теперь стало больше белого, а синяя полоска наверху исчезла. Но прежде чем запустить сайт в обновленных цветах, его сначала протестировали 100 тысяч добровольцев. Как рассказал директор по дизайну «ВКонтакте» Павел Князев, сейчас дизайн десктопной версии отражает бренд платформы.