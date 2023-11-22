Общество 22 ноября 2023, 18:11 «ВКонтакте» восстановила работу после масштабного сбоя Сервисы «ВКонтакте» начали работать после сбоя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Социальная сеть «ВКонтакте» полностью восстановила свою работу после массового сбоя. В этом убедился телеканал «360».

Из-за сбоя пользователи соцсети не могли зайти в личные аккаунты. Сейчас же все сервисы работают — данные в мобильном приложении и десктопной версии стабильно обновляются. Проблем со входом и отправкой сообщений также нет.

Реклама

В среду, 22 ноября, многие пользователи пожаловались на перебои работы «ВКонтакте». Во время попыток зайти на личную страницу сайт не работал. Мобильная версия полностью зависла.

Позже пресс-служба компании заявила, что специалисты приступили к устранению неполадок.

В последний раз аналогичная ситуация произошла в марте текущего года. Больше всего трудности испытали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Екатеринбурга.