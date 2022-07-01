«ВКонтакте» устроит фестиваль независимого кино в 20 городах России

Соцсеть «ВКонтакте» проведет фестиваль независимого кино в 20 городах России. Зрителям покажут недавно вышедшие фильмы, высоко оцененные критиками и зрителями, но не попавшие в число самых раскрученных, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В афишу вошли четыре картины: «Супергерои» (режиссер Паоло Дженовезе), «Мейнстрим» (режиссер Джиа Коппола), «Дьяволик» (режиссеры Марко и Антонио Манетти) и «Мегрэ и таинственная девушка» (режиссер Патрис Леконт). Показы будут проходить каждые выходные начиная с 9 июля. Они охватят 20 городов, среди которых — Москва, Волгоград, Владивосток, Пермь, Уфа. Полный список городов и афишу фестиваля «Кино в кино» опубликуют в одноименном мини-приложении. В нем же можно будет выиграть билеты на показы.

Для участия в розыгрыше билетов потребуется отправить заявку через мини-приложение: выбрать город и сеанс и опубликовать сгенерированную в приложении историю на своей странице. Победителей выберут случайным образом. Уведомление о выигрыше они получат за несколько дней до сеанса. Дополнительным сюрпризом станет возможность выиграть уникальные стикерпаки «ВКонтакте» — для этого нужно будет ответить на вопросы киновикторины перед показом.

«Фестиваль напомнит, что поход в кино — это особый повод и незабываемый ритуал. Мы хотим поддержать кинопрокатчиков и показать зрителям качественные независимые картины, на которые также стоит обратить внимание, помимо громких премьер», — рассказал директор по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александр Володин.

Он добавил, что такие показы могут стать регулярными. Фестиваль «Кино в кино» пройдет при поддержке сети кинотеатров «Киномакс».