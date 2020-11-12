«ВКонтакте» стала предупреждать о недостоверной информации при переходе в группы ВИЧ-диссидентов

Соцсеть «ВКонтакте» встала на стражу здоровья пользователей. Перед переходом на страницу пабликов, которые отрицают существование и опасность ВИЧ, теперь появляется плашка с предупреждением, что эта информация может навредить.

«Сообщество может содержать недостоверную информацию. Материалы сообщества могут быть опасны для вашего здоровья», — говорится в предупреждении. «ВКонтакте» предлагает перед переходом почитать научно обоснованные рекомендации ВОЗ про ВИЧ и СПИД.

По данным организации, ВИЧ — это одна из глобальных проблем человечества. На сегодняшний день вирус унес почти 33 миллиона жизней. Памятка ВОЗ отвечает на вопросы: что такое ВИЧ, как от него вылечиться, как узнать свой статус, как передается вирус и может ли женщина с положительным ВИЧ-статусом родить здорового ребенка.

В одном из подобных пабликов, «ВИЧ СПИД — величайшая мистификация XX века», при переходе на который появляется плашка, более 18,5 тысячи подписчиков.