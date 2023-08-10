Общество 10 августа 2023, 19:30 «ВКонтакте» стал самой посещаемой соцсетью у россиян ВЦИОМ: больше всего времени россияне проводят в соцсети «ВКонтакте», на 2-м месте — TikTok РИА «Новости»

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Больше всего времени российские интернет-пользователи проводят в соцсети «ВКонтакте» — в среднем 129 минут. На втором месте — TikTok (125 минут), на третьем — Telegram (123 минуты). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Подавляющее большинство россиян заходит в социальные сети или мессенджеры каждый день и проводят в них около 4,5 часа в сутки. При этом молодые люди в возрасте 18-24 лет бьют рекорды — они в среднем тратят на чтение лент, переписку, просмотр видео более восьми часов в день. Следующая по активности возрастная категория — 25-34 года.

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При этом такое времяпрепровождение по регулярности серьезно опережает другие виды активности — прогулки на свежем воздухе, спорт, чтение книг и даже просмотр телевизора.

ВЦИОМ также выяснил, какой контент предпочитают опрашиваемые. Самым популярным стали новостные каналы — 77%. За ними идут образовательные, развлекательные и научные паблики. Также россияне подписываются на группы о путешествиях, психологии и домашних животных.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» представила несколько обновлений для работы с фотографиями и публикациями. Как напомнил RT, в фоторедакторе появилось больше фильтров и пропорций для обрезки кадра, а посты теперь публикуются быстрее.