    24 апреля 2020, 20:35

    «ВКонтакте» составили рейтинг главных слов на изоляции. Среди них поселилась «паника»

    Кирилл Фролов

    Пользователи «ВКонтакте» с началом режима изоляции больше всего говорили о COVID-19 и связанных с эпидемией темах. В марте в записях чаще всего встречались слова «коронавирус», «карантин» и «Путин», сообщила соцсеть.
    «ВКонтакте» составили рейтинг главных слов на изоляции. Среди них поселилась «паника»

    За месяц у «коронавируса» было 3719 упоминаний на миллион слов, «карантин» появлялся 2127 раз, «Путин» — 1173 раза на миллион упоминаний.

    Первая десятка самых популярных слов во «ВКонтакте» выглядит так:

    1. «коронавирус» — 3 719 упоминаний на миллион слов;

    2. «карантин» — 2 127;

    3. «Путин» — 1173;

    4. «Италия» — 792;

    5. «Конституция» — 792;

    6. «эпидемия» — 678;

    7. «пациент» — 659;

    8. «профилактика» — 632;

    9. «паника» — 625;

    10. «работник» — 598.

    Во вторую десятку попали «доллар», «кризис», «гречка», «кашель», «дистанционный», «нефть» и другие.

    Судя по данным соцсети, больше всего пользователей волновала пандемия коронавируса и вызванный ей режим изоляции.

    Компания «Медиалогия» подтверждает эти выводы на основе собственного исследования. Специалисты считали частоту упоминаний эпидемии коронавируса, кризиса и нефти в соцсетях и блогах с 1 января по 21 апреля. Помимо «ВКонтакте», учитывались также посты в «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Twitter, Telegram и на других площадках.