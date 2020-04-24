«ВКонтакте» составили рейтинг главных слов на изоляции. Среди них поселилась «паника»

За месяц у «коронавируса» было 3719 упоминаний на миллион слов, «карантин» появлялся 2127 раз, «Путин» — 1173 раза на миллион упоминаний.

Первая десятка самых популярных слов во «ВКонтакте» выглядит так:

1. «коронавирус» — 3 719 упоминаний на миллион слов;

2. «карантин» — 2 127;

3. «Путин» — 1173;

4. «Италия» — 792;

5. «Конституция» — 792;

6. «эпидемия» — 678;

7. «пациент» — 659;

8. «профилактика» — 632;

9. «паника» — 625;

10. «работник» — 598.

Во вторую десятку попали «доллар», «кризис», «гречка», «кашель», «дистанционный», «нефть» и другие.

Судя по данным соцсети, больше всего пользователей волновала пандемия коронавируса и вызванный ей режим изоляции.

Компания «Медиалогия» подтверждает эти выводы на основе собственного исследования. Специалисты считали частоту упоминаний эпидемии коронавируса, кризиса и нефти в соцсетях и блогах с 1 января по 21 апреля. Помимо «ВКонтакте», учитывались также посты в «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Twitter, Telegram и на других площадках.