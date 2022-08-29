«ВКонтакте» рассказала о новом дизайне личных профилей пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» показала новый дизайн профилей страниц пользователей. Теперь там доступны любые варианты обложки, аватарка располагается по центру вместе с единой кнопкой для всех публикаций.

Личный профиль превратили в полноценную цифровую визитку. Это поможет каждому участнику платформы развивать свой персональный бренд.

Источник фото: Vk.com

Кроме основной информации о владельце страницы, пользователь может добавить в профиль мини-приложения для подписчиков. К примеру, сервис для заказа футболок с разработанными им принтами.

В качестве фона для обложки профиля можно выбрать любое оформление: фотографию, картину, рисунок или собственноручно созданное произведение.

Единая кнопка поможет пользователям быстро создать новый пост, разместить фото, видео или начать трансляцию. Также в профиле появится самый актуальный контент, будь то музыка или текст. Остальные работы доступны на вкладках страницы.

Источник фото: телеканал «360»

Как пояснила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова, новый дизайн позволит пользователям социальной сети показать свою индивидуальность.

«В новом профиле можно легко демонстрировать подписчикам свои интересы и увлечения, делиться творчеством. Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, легкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — заявила она.

Краснова добавила, что пользователям для настройки профиля доступен широкий набор инструментов социальной сети, включая уникальные цифровые аватары vmoji. Новый дизайн позволит каждому найти свой способ самовыражения на площадке.