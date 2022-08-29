«ВКонтакте» рассказала о новом дизайне личных профилей пользователей
Пользователи «ВКонтакте» получили возможность для индивидуальных настроек личного профиля
Социальная сеть «ВКонтакте» показала новый дизайн профилей страниц пользователей. Теперь там доступны любые варианты обложки, аватарка располагается по центру вместе с единой кнопкой для всех публикаций.
Личный профиль превратили в полноценную цифровую визитку. Это поможет каждому участнику платформы развивать свой персональный бренд.
Кроме основной информации о владельце страницы, пользователь может добавить в профиль мини-приложения для подписчиков. К примеру, сервис для заказа футболок с разработанными им принтами.
В качестве фона для обложки профиля можно выбрать любое оформление: фотографию, картину, рисунок или собственноручно созданное произведение.
Единая кнопка поможет пользователям быстро создать новый пост, разместить фото, видео или начать трансляцию. Также в профиле появится самый актуальный контент, будь то музыка или текст. Остальные работы доступны на вкладках страницы.
Как пояснила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова, новый дизайн позволит пользователям социальной сети показать свою индивидуальность.
«В новом профиле можно легко демонстрировать подписчикам свои интересы и увлечения, делиться творчеством. Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, легкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — заявила она.
Краснова добавила, что пользователям для настройки профиля доступен широкий набор инструментов социальной сети, включая уникальные цифровые аватары vmoji. Новый дизайн позволит каждому найти свой способ самовыражения на площадке.