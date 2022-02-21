«ВКонтакте» предупредит о телефонном спаме с помощью «умного» определителя номеро

Мобильное приложение «ВКонтакте» сможет предупреждать о нежелательных телефонных звонках. Так социальная сеть заботится о пользователях и ограждает их от спама, попыток мошенничества и других сомнительных вызовов. Сервис не требует доступа к интернету, работает в фоновом режиме и доступен бесплатно на iOS и Android.

Сервис автоматического определения номера моментально сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций — она формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей. В режиме реального времени вся информация тщательно проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу её работы — например, доставка товаров.

К нежелательным алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки. Включить функцию можно в настройках приложения в разделе «Определитель номера».

«ВКонтакте» принимает меры, чтобы повышать точность определителя: сервис предлагает пользователям поделиться обратной связью, если номера ещё нет в базе, но алгоритм зафиксировал подозрительную активность — например, необычную продолжительность или частоту звонков. Релевантность данных обеспечивает и сегментирование базы номеров сервиса: она различается в зависимости от региона и включает в себя телефоны местных компаний и локальных филиалов.

Источник фото: телеканал «360»

Марина Краснова, CEO «ВКонтакте», VK Видео и VK Звонков:

«Пользователям VK Звонков в любой момент абсолютно бесплатно доступны все премиум-функции видеоконференций. Однако и классические звонки по-прежнему остаются востребованными. Поэтому сейчас мы помогаем избегать нежелательных входящих вызовов, а в будущем сможем соединять пользователей „ВКонтакте“ с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы и реализовывать другие функции SIP-телефонии — в интеграции с мобильными операторами. Это шаг к бесшовному переключению между классической телефонией и интернет-звонками, а также к максимально удобному сервису в любой жизненной ситуации».

Сервис автоматического определения номера разработала команда VK Звонков — платформы для видеоконференций без ограничений по длительности вызова и количеству участников. Так платформа продолжает укреплять многоуровневую защиту безопасности звонков, расширяя её за пределы социальной сети.

VK Звонки предлагают множество технологических решений для многоуровневой защиты безопасности вызовов. Например, благодаря функции «Зал ожидания» войти в конференцию получится только после того, как организатор одобрит заявку. Ещё одна мера касается звонков от сообществ — функция доступна исключительно администраторам верифицированных пабликов. При этом пользователи могут гибко управлять настройками — например, получать звонки только от сообществ, на которые они подписаны.