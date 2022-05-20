«ВКонтакте» покажет лекции и мастер-классы, которые пройдут в рамках «Ночи музеев»

«ВКонтакте» в этому году стала партнером «Ночи музеев», которая пройдет 21 и 22 мая. На платформах «VK Видео» и «VK Клипы» в специальных разделах появятся интерактивные мастер-классы, экскурсии, эксклюзивные лекции. Все они будут доступны в сообществе «Культура „ВКонтакте“». Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

«„Ночь музеев ‚ВКонтакте‘“ охватывает площадки со всей страны, включая столицу. Государственный исторический музей покажет виртуальную экскурсию по выставкам „Россия. Дорогами цивилизаций“ и „Выбор времени. Новые поступления“. Зрители отправятся в иммерсивное путешествие по античной цивилизации и познакомятся с памятниками разных эпох», — сказано в сообщении.

В мультимедиа «Арт Музея» искусствовед Ольга Свиблова проведет эксклюзивную экскурсию по биеннале «Искусство будущего», а в Музее космонавтики актеры прочитают письма конструктора Сергея Королева и его жены. Также у пользователей соцсети появится возможность отправиться в онлайн-путешествие по Санкт-Петербургу и музеям культурной столицы.

Эрмитаж подготовил экскурсии, лекции, детские игры и мастер-классы к юбилею Петра I. Мероприятия состоятся на четырех площадках музея, в том числе в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Сюрпризы ждут зрителей в Музее Фаберже, Российском этнографическом музее, Музее Эрарта.

«ВКонтакте» покажет, как пройдет «Ночь музеев» в Сибири, на Урале, в Поволжье. Творческий кластер «Октава» из Тулы проведет мастер-класс по работе с папье-маше и покажет джазовую импровизацию, а Воронежский областной художественный музей имени Крамского расскажет о традициях чаепития.

«Сотрудничество с музеями и другими культурными учреждениями — важное направление развития „ВКонтакте“. Уже больше пяти лет мы поддерживаем подобные инициативы и рассказываем о разных площадках, в том числе малоизвестных, но заслуживающих внимания зрителей. Один из наиболее заметных проектов — гранты от „ВКонтакте“ с общим бюджетом 14 миллионов рублей: за три сезона программы гранты получили 44 организации. <…> Искусство становится более доступным и популярным, а для нас это еще одна возможность поговорить на одном языке с аудиторией», — заявила СЕО «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова.

Познакомиться с полной программой «Ночи музеев» можно на официальном сайте мероприятия.