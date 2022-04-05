Алгоритмы машинного обучения выберут, какой из вариантов автоматически созданной обложки больше заинтересует каждого конкретного пользователя и подтолкнет его посмотреть видео во «ВКонтакте». Разные категории зрителей увидят разные обложки в зависимости от их предпочтений и накопленных алгоритмами данных. Таким образом платформа поможет авторам увеличить охваты и просмотры роликов, а пользователям — познакомиться с новым интересным контентом.

Загружая ролики на платформу, авторы смогут выбрать собственную обложку или довериться алгоритмам. Они проверят, какие стоп-кадры из видео окажутся наиболее кликабельными для разных сегментов аудитории в зависимости от пола, возраста, местоположения и других факторов. Таким образом, пользователи увидят именно те обложки, которые окажутся для них интересными с большей долей вероятности на основании опыта алгоритмов. Например, из одного ролика система может выбрать кадры с людьми, техникой или животными в зависимости от предпочтений разных зрителей.

Умные обложки будут доступны для всех загружаемых на платформу видео любой длительности и качества вплоть до 4К, которые наберут более 1000 просмотров. Пользователи увидят персонализированные обложки на всех устройствах и платформах, в том числе в приложении на Smart TV.

Тестирование технологии показало, что персонализированные обложки помогают авторам увеличить количество просмотров видео и привлечь новую аудиторию. Пользователям алгоритмы помогут не пропустить наиболее релевантный новый контент — в последнее время VK Видео фиксирует резкий приток новых авторов и рост количества загружаемых роликов. В дальнейшем технология будет поддерживать и загрузку авторами нескольких вариантов собственных обложек, которые алгоритмы смогут таргетировать на разные категории пользователей в зависимости от кликабельности.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте» и VK Видео:

«Платформа VK Видео содержит миллиарды единиц контента, ежедневно пользователи загружают несколько миллионов новых роликов. Одна из наших главных задач — максимально точно связать авторов с целевой аудиторией, а зрителей с релевантным контентом. Для этого мы внедряем различные технологии машинного обучения и нейросети: для поиска и рекомендаций на видеовитрине и в ленте „Видео“. С помощью нейросетей анализируем кадры и речь в роликах и ранжируем результаты с учётом интересов каждого пользователя. А теперь сделали эти разделы ещё более персонализированными — внедрили умные обложки, которые по-разному таргетируют видео на разные категории зрителей».

Ранее на платформе появилась тематическая лента «Видео» — в ней нейросети показывают персонализированную подборку контента на основе интересов каждого пользователя и его активности на платформе. Ленту «Видео» можно найти на главной странице мобильного приложения «ВКонтакте», рядом с вкладкой «Актуальное».

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