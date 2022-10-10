«ВКонтакте» подключила искусственный интеллект для создания уникальных обложек пользователей | 360°

Общество 10 октября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber «ВКонтакте» подключила искусственный интеллект для создания уникальных обложек пользователей Вконтакте

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Пользователи «ВКонтакте» в честь 16-летия социальной сети получат еще одну возможность для самовыражения. Предлагается установить в личный профиль обложку, которую искусственный интеллект поможет сгенерировать персонально. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Робот проанализирует интересы и увлечения каждого пользователя, публикаций, фотографий и подписки на сообщества. Но можно сделать обложку и самостоятельно: к примеру, «залить» любимый снимок.

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Чтобы обложку создала нейросети, пользователям нужно зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку для генерации изображения. Искусственный интеллект предложит четыре варианта в разных стилях. Кнопка «Установить обложку» добавит изображение в профиль с тематическим хештегом #ВКонтакте16.

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«Вместе с цифровыми аватарами vmoji и новым способом персонализации личных страниц каждый человек сможет еще ярче проявить свою индивидуальность», — отметила CEO ВКонтакте Марина Краснова.

Он подчеркнула, что команда соцсети старается предоставить пользователям больше удобных инструментов, которые позволяют привлекать внимание к индивидуальному творчеству, сервисам и услугам.

Возможность добавить в профиль уникальную обложку появится и у пользователей веб-версии «ВКонтакте» и мобильного приложения.

Ранее «ВКонтакте» представила новый дизайн ленты, личного профиля и сообществ.

Одновременно, в честь своего 16-летия «ВКонтакте» запустила масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения», которая объединит пользователей для помощи по программам инклюзии подопечным фонда «Лучшие друзья».

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