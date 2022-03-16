«ВКонтакте» побила новый рекорд активности пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» зафиксировала рекордную активность пользователей по созданию клипов, историй и постов. За сутки пользователи посмотрели ролики более 715 миллионов раз, что на 19% больше предыдущего рекорда за 10 марта.

Несколько рекордов активности соцсеть установила 14 марта. В пресс-службе компании отметили, что пользователи активно не только смотрят, но и размещают контент. Авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц.

Повышенное внимание пользователей получили истории. В минувший понедельник, 14 марта, они опубликовали на 95% больше историй, чем неделей ранее. Количество авторов историй увеличилось на 71%, а просмотры выросли более чем в два раза (на 132%).

Более чем в четыре раза (на 369%) по сравнению со средним недельным показателем выросло количество созданных за семь дней сообществ.

Представители «ВКонтакте» пояснили, что рекордные показатели связаны как с приходом новых пользователей с других платформ, так и ростом активности авторов, уже давно публикующих контент.

Еще одним фактором стала новая программа поддержки, которую платформа запустила 11 марта. Она позволяет как опытным, так и начинающим авторам развивать свой контент и претендовать на выплаты из общего бюджета 100 миллионов рублей. Для этого на платформе появится рейтинг лучших авторов, который будет формироваться по общему количеству просмотров клипов.

Также «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки блогеров. Авторы получают максимум дохода от инструментов монетизации.

Бурный рост различных показателей соцсеть отмечает последние недели. Теперь «ВКонтакте» ежедневно пользуются более 50 миллионов человек. Увеличивается и потребление контента, в том числе видео. Так, за последний месяц количество ежедневных просмотров показало рост на 15,5%.

Число просмотров ленты увеличилось на 25% в сутки. Пользователи просматривают на миллиарды записей больше. В феврале и марте этого года, по данным Brand Analytics, «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и числу публикаций.