«ВКонтакте» ответила на сообщения о медленном умирании

«ВКонтакте» опровергла результаты исследования SMM-специалиста Александра Бакалова о том, что соцсеть медленно умирает и теряет аудиторию. По данным статистики компании, число пользователей vk.com продолжает расти и сейчас оно даже выше, чем во время локдауна.

«Мы являемся публичной компанией, которая регулярно делится своей статистикой. Например, вот так изменилась месячная аудитория в России за несколько лет — с 66 миллионов во втором квартале 2017 года до 72 миллионов за такой же период в 2021 году», — заявили в пресс-службе «ВКонтакте».

Представители соцсети уточнили, что количество ее ежедневных активных пользователей в России составляет 47 миллионов и это больше, чем было год назад, во время пика самоизоляции.

Бакалов в своем исследовании, опубликованном на TJ, указал на то, что только 62% людей из числа заходивших хотя бы раз за два года заходят в течение недели. А всех остальных, по сути, можно считать редкими гостями «ВКонтакте».

«Потому что если человек заходит в социальную сеть реже одного раза в неделю, то его нельзя считать активным пользователем. Все свое внимание он уделяет другим социальным сетям, и там же он совершает покупки», — пояснил он.

По мнению эсэмэмщика, активность во «ВКонтакте» очень сильно падает. Во время своего исследования он специально ввел в расчеты величину «заходили за два года», чтобы понять, какой процент из заходивших за два года активен и сейчас. И пришел к печальным выводам.