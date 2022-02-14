«ВКонтакте» отмечает День влюбленных. Пользователи находят пару, отправляют валентинки и даже «разбивают сердца»

«ВКонтакте» подготовила сразу несколько спецпроектов ко Дню святого Валентина. Пользователи могут признаться друг другу в симпатии с помощью виртуальной коробки для валентинок, узнать о необычной истории любви родом из социальной сети, бесплатно воспользоваться премиум-функциями «VK Знакомств». А для тех, кто не поддерживает романтический настрой, «ВКонтакте» приготовила игру «Краш-тест».

Признания и знакомства

Во «ВКонтакте» появилась виртуальная «Коробка для валентинок». В специальном мини-приложении можно отправлять тайные послания любимым и друзьям: имена раскроются, только если симпатия окажется взаимной. Признание может быть и неанонимным, в таком случае оно дойдет до адресата только через год — это возможность проверить свои чувства.

В мини-приложении можно установить специальный эмодзи-статус — он отображается справа от имени пользователя в профиле, сообщениях и комментариях. Эмодзи-статус подскажет, открыт ли человек к новым знакомствам, отправляет ли валентинки, разбивает ли сердца.

Найти пару поможет сервис «VK Знакомства»: всего на один день в нем открыт бесплатный доступ к премиум-функциям. Пользователи могут ставить суперлайки, возвращаться к предыдущим профилям и смотреть анкеты тех, кто проявил к ним интерес.

Во «ВКонтакте» зарождается немало историй любви — иногда при самых неожиданных обстоятельствах. Например, две пары из Екатеринбурга и Новосибирска рассказали о том, как они познакомились, когда покупали и продавали товары в сервисах VK. Обе пары уже сыграли свадьбу, а в одной из семей родились трое детей. Влюбленные получат за свои истории умные пылесосы Xiaomi от «Юлы» и «Объявлений ВКонтакте».

Подарки и поздравления

«ВКонтакте» поможет найти необычные подарки для близких и получить деньги на их покупку. Все это — в мини-приложении «Ярмарка подарков». Оно объединяет редкие товары из магазинов «ВКонтакте», которые не найти на маркетплейсах: например, сувениры ручной работы или праздничные наборы. Чтобы выиграть деньги, нужно добавлять избранные товары в «Закладки».

«ВКонтакте» поможет поздравить близких с Днем влюбленных, даже если они сейчас далеко. На платформе «VK Звонки» появится кнопка «Обнять в звонке»: она поможет включить праздничный фон на время разговора и почувствовать тепло встреч на расстоянии. Порадовать родных можно и в переписке — с помощью особого романтичного оформления чатов.

Связывает людей и музыка. Пользователи могут делиться друг с другом специальными праздничными плейлистами в «VK Музыке». Это плейлист «Вечная любовь» с давно известными песнями о главном и «Новая любовь» — с треками от фрешменов, которые учат говорить о чувствах по-новому.

В День святого Валентина можно выражать симпатию не только к друзьям и близким, но и к своим домашним животным. Сервис «Питомцы» предложит рассказать о теплых чувствах к любимцу, а также поделиться его фотографией в истории или записи на своей странице.

Кроме того, «ВКонтакте» предложила рассказать о любви к главному человеку в своей жизни — самому себе. В сообществе «ВКонтакте с авторами» прошел конкурс. Его участники делились тем, что ценят в себе, в разных творческих жанрах: стихах, фотографиях и автопортретах. Победители будут объявлены вечером в сообществе.

Для тех, кто против

«ВКонтакте» поможет поднять настроение и повеселиться тем, кто не чувствует себя комфортно в День святого Валентина. В игре «Краш-тест» пользователи смогут разбивать сердца: чем больше символов праздника удастся разрушить, тем лучше будет результат. Сердца в игре разбиваются самыми безжалостными фразами для расставаний, например: «Я не в ресурсе для отношений», «Тебе так будет лучше», «Люблю тебя, но как друга». Итогами игры можно поделиться с друзьями. Так можно обсудить непростые истории из жизни и поддержать друг друга.

«ВКонтакте» регулярно готовит для пользователей праздничные спецпроекты. Пользователей ждало много сюрпризов к Новому году: все желающие могли принять участие в розыгрыше призов более чем на пять миллиардов рублей, позвонить Деду Морозу с голосовым помощником Марусей, подвести личные итоги года в социальной сети. Праздничные проекты объединяли елочные игрушки, спрятанные в разных разделах «ВКонтакте».