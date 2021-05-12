«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за доступ к запрещенному контенту

Соцсеть «ВКонтакте» оштрафовали на полтора миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 7 Центрального района города. Административный штраф «ВКонтакте» придется заплатить за нарушение части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»).

Требование ограничить доступ к информации поступило 27 января от заместителя генпрокурора РФ. Роскомнадзор уведомил об этом соцсети. Однако «ВКонтакте» не выполнила это предписание в течение суток.

Адвокат, представляющий интересы руководства «ВКонтакте», просил суд прекратить производство по делу, указав на то, что оснований для привлечения компании к ответственности нет. Но в итоге суд назначил наказание в виде штрафа.

«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — заявили «360» в пресс-службе социальной сети.