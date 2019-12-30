«ВКонтакте» назвала самых обсуждаемых персон года. Лидируют Путин и Кодзима

Владимир Путин, Хидео Кодзима, Лионель Месси — так выглядит тройка персон, о которых больше всего писали пользователи «ВКонтакте» в 2019 году. Причем Путин набрал в три раза больше упоминаний по сравнению с ближайшим преследователем.

Согласно информации «ВКонтакте», Путин упоминался в соцсети за год 12,6 миллиона раз. Геймдизайнер Хидео Кодзима — четыре миллиона, нападающий «Барселоны» — 3,9 миллиона раз.

Также в список самых упоминаемых персон попали HammAli & Navai, Тима Белорусских, Artik & Asti, Егор Крид, Zivert, Ramil’, JONY.

«Семь мест в десятке самых упоминаемых персон заняли музыканты. На пятом месте оказался Тима Белорусских. Подводя музыкальные итоги, „ВКонтакте“ назвала его „Артистом 2019“. За год в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз. За ним же была и победа в номинации „Альбом 2019“: релиз „Твой первый диск — моя кассета“ слушали чаще всего», — отметили представители «ВКонтакте».

В соцсети напомнили, что Владимир Путин, Лионель Месси и Егор Крид уже становились самыми упоминаемыми персонами в 2018 году.