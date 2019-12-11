«ВКонтакте» назвала самого популярного артиста 2019 года

Google назвал самые популярные мемы 2019 года Подробнее

Кроме того, альбом исполнителя «Твой первый диск — моя кассета» стал, по мнению соцсети, лучшим в уходящем году. Тима Белорусских прославился благодаря таким песням, как «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка». Клип на последний трек вышел в 2019 году и стал самым просматриваемым на платформе YouTube в России, написала «Газета.ru».

Прорывом года по версии «ВКонтакте» стал музыкант JONY, в номинации «Выбор пользователей — 2019» победу одержал Jah Khalib, а «Песней-2019» признан «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артема Качера.

В топ-10 популярных песен также попали «Витаминка» и «Незабудка» Тимы Белорусских, «Девочка-война» HammAli & Navai, «Зацепила» Артура Пирожкова, Life от Zivert, «До встречи на танцполе» от GAYAZOV$ BROTHER$, NBA от RSAC, «Зацепила» и «Один» от VERBEE.