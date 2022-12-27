Общество 27 декабря 2022, 16:02 «ВКонтакте» назвал лучшие мемы 2022 года Соцсеть «ВКонтакте»: Мистер Исключительный, Доктор Ливси — лучшие мемы 2023 года

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Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia озвучила наиболее популярные мемы уходящего 2022 года. Их выбрали пользователи в специальном мини-приложении «Годнометр». На первом месте оказался главный герой мультфильма «Суперсемейка» — Мистер Исключительный.

Этот персонаж становился то веселым, то жутким в зависимости от выбранной музыки. Основа мема — концепт-арт с его изображениями.

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На втором месте оказался Доктор Ливси из советского мультфильма «Остров сокровищ». Пользователям Сети очень понравилось, как он уверенно идет под фонк-музыку. В тройке лидеров свое почетное место заняло и Мудрое таинственное дерево. Это мем с изображением дерева с человеческим лицом. Сначала он высмеивал кликбейтную рекламу браузерных игр.

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"ВКонтакте"

За ним следует набравший в 2022 году небывалую популярность скриншот переписки с текстом «— Это ты? — Да, я) — Я не приду». Девушка вспомнила, как перед свиданием молодой человек ее сфотографировал, а потом отказал во встрече. Скрин переписки и стал шаблоном для мемов.

Топ-5 мемов закрывает маленький черный котенок Вирго. Он стал популярным у людей на рубеже прошлого и этого года. Хозяин многократно публиковал видео со своим любимцем, в итоге изображения с ним оказались первыми мемами с животным.