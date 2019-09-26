«ВКонтакте» начала маркировать антипрививочные сообщества
«Мы начали показывать предупреждения о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок. В таких группах появилась плашка с предостережением и призывом прочитать статью о вакцинации», — рассказали «360» в пресс-службе соцсети.
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Как отметили в администрации ресурса, «ВКонтакте» и Всемирная организация здравоохранения подготовили совместный материал, рассказывающий о глобальных угрозах человечеству. Одна из таких угроз, утверждают авторы — отказ от прививок и недоверие к вакцинам. Такой отказ смертельно опасен, уверены авторы.
«Мы и дальше будем работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья» — добавили в пресс-службе соцсети.