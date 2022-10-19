«ВКонтакте» и Московская филармония запустили новую программу онлайн-концертов лучших оркестров России | 360°

Общество 19 октября 2022, 12:12 «ВКонтакте» и Московская филармония запустили новую программу онлайн-концертов лучших оркестров России Соцсеть «ВКонтакте» и Московская филармония продолжили программу онлайн-концертов unsplash

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«ВКонтакте» вместе с Московской государственной академической филармонией запустила новую годовую программу онлайн-концертов классической музыки. Пользователи смогут насладиться живыми выступлениями лучших оркестров России. Трансляции состоятся в официальной группе филармонии в соцсети.

Уже сегодня, 19 октября, в 20:00 в сообществе будут транслировать концерт Вещь в себе», посвященный произведению композитора Сергея Рахманинова «Симфонические танцы». А в 14:00 23 октября пройдет концерт «Сказки с оркестром», основанный на известном произведении британского писателя Алана Милна «Винни Пух и все-все-все». А первый в сезоне онлайн-концерт прошел 1 октября, к Международному дню музыки. Пианист Денис Мацуев выступил с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева. Более 440 тысяч пользователей насладились фортепианными концертами Иоганнеса Брамса, которые звучали со сцены Концертного зала имени Чайковского.

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Директор по стратегическим проектам «ВКонтакте» Зера Черешнева напомнила, что соцсеть уже более шести лет поддерживает культурные инициативы и знакомит пользователей как с классическими произведениями, так и с современными проектами. Онлайн-концерты успели собрать постоянную аудиторию.

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Московская филармония организует многокамерные трансляции оркестровых выступлений уже 10 лет. Организация стала одним из 44 обладателей гранта «ВКонтакте» и получателей финансовой поддержки на продвижение в соцсети. Зрители увидели в группе «ВКонтакте» более 800 концертов звезд отечественной и зарубежной эстрады.