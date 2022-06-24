«ВКонтакте» и Эрмитаж запустили новый проект для реставрации кафтана Петра I

В этом году в России отмечают 350-летие со дня рождения Петра Великого. В Санкт-Петербурге и других городах проходят масштабные выставки, в музеях открывают новые экспозиции. Не осталась в стороне и соцсеть «ВКонтакте». Специально в честь юбилея первого российского императора для пользователей сделали новый стикерпак. Все деньги от продажи стикеров пойдут на реставрацию исторического кафтана правителя, который находится в Эрмитаже.

Стоимость проекта реставрации составляет несколько миллионов рублей. Теперь у каждого пользователя есть возможность внести свою лепту в это большое историческое дело.

Юбилейный стикерпак можно купить в магазине стикеров «ВКонтакте». Он стоит 10 голосов и состоит из 36 юмористических и ситуативных изображений.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

«Петр I был большим модником и, как подобает правителю, имел богатый гардероб, во многом вдохновленный французской модой. Государственный Эрмитаж хранит сотни предметов одежды царя: шлафоры, матросские куртки-бостроги, головные уборы, множество нарядных кафтанов. Одежды императора помогают проследить за развитием модных тенденций на рубеже XVIII столетия», — рассказала директор по стратегическим проектам «ВКонтакте» Зера Черешнева.

Она обратила внимание, что некоторые предметы нуждаются в реставрации. В частности, это кафтан из группы так называемых саксонских кафтанов императора Петра I. Они предназначались для зимы, были сшиты из сукна отличного качества, декорированы галунами и мехом. Кафтан датируется 1710-ми годами.

Меховая отделка и галуны кафтана были утрачены, но реставраторы надеются найти в процессе работы единичные волоски, которые позволят реконструировать меховой декор.

В пресс-службе соцсети отметили, что проект станет новым этапом давнего сотрудничества Эрмитажа и «ВКонтакте», а также частью большой программы поддержки культурных учреждений от соцсети, куда входят в том числе гранты для проектов культуры.