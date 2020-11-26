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    26 ноября 2020, 13:08

    «ВКонтакте» добавит на страницах умерших пользователей специальную пометку

    Александра Ломейко

    Социальная сеть «ВКонтакте» решила ввести специальное обозначение для страниц умерших пользователей. Его добавят после обращения родных ушедшего из жизни владельца аккаунта.

    Вместо даты и времени последнего визита на странице профиля появится надпись «Страница умершего человека», сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

    В соцсети уточнили, что для любых манипуляций с аккаунтом родственники должны обратиться в службу поддержки. У них попросят предъявить фотографию свидетельство о смерти.

    «ВКонтакте» добавит на страницах умерших пользователей специальную пометку | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

    Близкие смогут удалить страницу умершего или оставить ее как напоминание о близком человеке. Если они выберут второй вариант, то в аккаунт добавят упоминание, что его владелец ушел из жизни.

    Пометка видна только внутри профиля. В поиске и списках пользователей страница будет выглядеть как обычно.

    Всего через 50 лет Facebook, по подсчетам ученых, превратится в «мертвую» социальную сеть. Это произойдет, когда число умерших пользователей превысит живых владельцев аккаунтов. Исследователи призвали задуматься о том, как хранить цифровое наследие мертвых.