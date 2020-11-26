«ВКонтакте» добавит на страницах умерших пользователей специальную пометку

Социальная сеть «ВКонтакте» решила ввести специальное обозначение для страниц умерших пользователей. Его добавят после обращения родных ушедшего из жизни владельца аккаунта.

Вместо даты и времени последнего визита на странице профиля появится надпись «Страница умершего человека», сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

В соцсети уточнили, что для любых манипуляций с аккаунтом родственники должны обратиться в службу поддержки. У них попросят предъявить фотографию свидетельство о смерти.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Близкие смогут удалить страницу умершего или оставить ее как напоминание о близком человеке. Если они выберут второй вариант, то в аккаунт добавят упоминание, что его владелец ушел из жизни.

Пометка видна только внутри профиля. В поиске и списках пользователей страница будет выглядеть как обычно.

Всего через 50 лет Facebook, по подсчетам ученых, превратится в «мертвую» социальную сеть. Это произойдет, когда число умерших пользователей превысит живых владельцев аккаунтов. Исследователи призвали задуматься о том, как хранить цифровое наследие мертвых.