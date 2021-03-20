«Включайте здравый смысл»: ведущий «Своей игры» привился от коронавируса

Телеведущий Петр Кулешов сделал прививку от 2019-nCoV. Он призвал соотечественников поговорить со знакомыми врачами, включить здравый смысл, пойти и сделать укол.

«В условиях пандемии мы все чудовищно страдаем. Мы не можем свободно передвигаться. Если есть такая возможность — меньше бояться этой заразы, — сделайте прививку. Я привился. <…> Почитайте умных врачей. Проконсультируйтесь со своими знакомыми врачами. Ведите себя рационально, включайте здравый смысл. Прививайтесь», — приводит RT слова ведущего «Своей игры».

Кулешов подчеркнул, что в прививке нет ничего страшного.

Масштабная вакцинация началась во всех регионах России в декабре. Оба компонента вакцины от Центра имени Гамалеи «Спутник V» уже получили 3,5 миллиона россиян. Власти планируют привить более половины россиян без учета переболевших и детей, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

За прошедшие сутки в России выявили 9632 новых случая ковида. За все время пандемии зафиксировали 4 447 570 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 94 659 человек.