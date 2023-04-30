30 апреля 2023, 14:53
Включайте головы. Володин дал совет любителям санкций на Западе
Спикер Госдумы Володин призвал страны Запада включать голову и думать о своем населении
Западным странам, которые ввели санкции против России, следовало бы думать об интересах собственных граждан. Такой совет властям недружественных государств дал спикер Госдумы Вячеслав Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он обратил внимание, что тяжесть от решений руководства США и Евросоюза легла на плечи жителей Европы. Причем за это время уже ряд правительств ушли в отставку.
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В США, по оценке Володина, кризис начал достигать своего апогея.
«И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.
Ранее на неэффективность ограничений указывал и президент России Владимир Путин. Он отметил, что государства, которые стремились создать проблемы стране, по итогу устроили их для себя.
Госдума РФ
Санкции
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