Общество 30 апреля 2023, 14:53 Включайте головы. Володин дал совет любителям санкций на Западе Спикер Госдумы Володин призвал страны Запада включать голову и думать о своем населении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западным странам, которые ввели санкции против России, следовало бы думать об интересах собственных граждан. Такой совет властям недружественных государств дал спикер Госдумы Вячеслав Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он обратил внимание, что тяжесть от решений руководства США и Евросоюза легла на плечи жителей Европы. Причем за это время уже ряд правительств ушли в отставку.

Реклама

В США, по оценке Володина, кризис начал достигать своего апогея.

«И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

Ранее на неэффективность ограничений указывал и президент России Владимир Путин. Он отметил, что государства, которые стремились создать проблемы стране, по итогу устроили их для себя.