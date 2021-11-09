Российские банки продолжили повышать доходность вкладов для населения

Российские банки массово повышают ставки по рублевым вкладам для населения и сберегательным счетам, у ряда кредитных организаций доходность по розничным депозитам уже превышает 8%.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs и опрошенных банков.

Решение совета директоров ЦБ поднять ключевую ставку до 7,5% годовых и сигнал о ее дальнейшем повышении спровоцировали новый раунд повышения ставок на рынке вкладов для населения. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках страны в третьей декаде октября выросла до 6,7%, следует из данных Банка России.

При этом у ряда участников рынка уже сейчас максимальная ставка по сберегательным продуктам превышает 8% годовых.

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